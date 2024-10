Frane ed esondazioni, il maltempo flagella la Liguria (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - L'ondata di maltempo non dà tregua alla Liguria, con Frane, esondazioni e allagamenti e disagi anche per la circolazione ferroviaria. L'allerta arancione è stata prolungata fino alla giornata di venerdì, alle 8 del mattino per il Centro e alle 13 per il Levante. La perturbazione ha investito prima il Savonese e il Ponente e poi ha raggiunto Genova e il Levante con piogge particolarmente forti tra il capoluogo e il promontorio di Portofino. A Genova nella zona di Sant'Ilario sono caduti 80 millimetri di pioggia in un'ora e il fiume Bisagno ha raggiunto la soglia di pre-allarme a Molassana. Il Fegino, già esondato nei giorni scorsi, ha raggiunto la soglia di guardia. Diversi gli allagamenti tra Nervi e Quarto, dove un fulmine ha colpito gli impianti di circolazione ferroviaria di Genova, disconnettendoli. Agi.it - Frane ed esondazioni, il maltempo flagella la Liguria Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - L'ondata dinon dà tregua alla, cone allagamenti e disagi anche per la circolazione ferroviaria. L'allerta arancione è stata prolungata fino alla giornata di venerdì, alle 8 del mattino per il Centro e alle 13 per il Levante. La perturbazione ha investito prima il Savonese e il Ponente e poi ha raggiunto Genova e il Levante con piogge particolarmente forti tra il capoluogo e il promontorio di Portofino. A Genova nella zona di Sant'Ilario sono caduti 80 millimetri di pioggia in un'ora e il fiume Bisagno ha raggiunto la soglia di pre-allarme a Molassana. Il Fegino, già esondato nei giorni scorsi, ha raggiunto la soglia di guardia. Diversi gli allagamenti tra Nervi e Quarto, dove un fulmine ha colpito gli impianti di circolazione ferroviaria di Genova, disconnettendoli.

