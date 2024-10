Foggia: i funerali dei tre giovanissimi morti sulla Potenza-Melfi Nello stadio Zaccheria (Di giovedì 17 ottobre 2024) Immagine tratta da Voce di Foggia. Oggi Nello stadio Pino Zaccheria i funerali. Diecimila persone presenti alle esequie. Samuel, Michele e Gaetano. Il più grande aveva 21 anni, poi un 17enne e il più piccolo 13 anni. morti domenica sera mentre, tifosi del Foggia, tornavano dalla trasferta di Potenza. Erano a bordo della macchi guidata dal padre di uno di loro, sckntratasi con un’altra vettura. I tre ragazzi sono morti, in quel punto della strada Potenza-Melfi. L'articolo Foggia: i funerali dei tre giovanissimi morti sulla Potenza-Melfi <small class="subtitle">Nello stadio Zaccheria</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Foggia: i funerali dei tre giovanissimi morti sulla Potenza-Melfi Nello stadio Zaccheria Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Immagine tratta da Voce di. OggiPino. Diecimila persone presenti alle esequie. Samuel, Michele e Gaetano. Il più grande aveva 21 anni, poi un 17enne e il più piccolo 13 anni.domenica sera mentre, tifosi del, tornavano dalla trasferta di. Erano a bordo della macchi guidata dal padre di uno di loro, sckntratasi con un’altra vettura. I tre ragazzi sono, in quel punto della strada. L'articolo: idei tre proviene da Noi Notizie..

Foggia - oggi i funerali dei tre giovani tifosi morti in un incidente. VIDEO - Erano i giovanissimi tifosi del Foggia, tragicamente scomparsi in un incidente stradale la sera di domenica 13 ottobre a Potenza, mentre rientravano a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra. Un'immensa folla di circa 10mila persone ha riempito lo stadio Zaccheria di Foggia per dare l'ultimo saluto alle salme di Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del ... (Tg24.sky.it)

In diecimila per i funerali dei tre giovani morti : ultras provenienti da tutta Italia - In diecimila per l'ultimo saluto a Michele Biccari 17 anni, Gaetano Gentile 21 anni e Samuel Del Grande 13 anni, i giovanissimi tifosi del Foggia morti domenica al rientro da Potenza, dopo... (Quotidianodipuglia.it)

Funerali allo stadio Zaccaria : l'ultimo saluto ai tre giovani tifosi del Foggia morti domenica sera - Lutto cittadino per i funerali dei tre tifosi che verranno celebrati alle 16 nello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia, con apertura delle porte alle ore 14. E' una giornata di grande... (Quotidianodipuglia.it)