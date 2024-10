Farmaci, Osservatorio Nomisma: "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback sui Farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, c Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Osservatorio Nomisma: "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback suirimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, c

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - Dal 2012 ad oggi la cifra avrebbe raggiunto quota 6,250 miliardi di euro. I dati - illustrati da Lucio Poma, chief economist di Nomisma e coordinatore scientifico dell'Osservatorio sull'industria dei farmaci equivalenti nel nostro Paese - disegnano un sistema produttivo dei farmaci equivalenti in grandissima sofferenza tra pressione dei costi di produzione, oneri regolatori, prezzi ex factory ... (Liberoquotidiano.it)

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - A sostenerlo e ad accendere i riflettori sul rischio del "take for granted" sul comparto è l'edizione 2024 dell'Osservatorio Nomisma sul 'Sistema dei farmaci equivalenti in Italia', presentata oggi a Roma, presso l'Ara Pacis, con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, del panorama industriale e degli operatori del mondo sanitario. (Liberoquotidiano.it)