Falso allarme bomba al "Galilei-Sani": sul posto gli artificieri con le unità cinofile (Di giovedì 17 ottobre 2024) allarme bomba questa mattina presso l'istituto tecnico Galilei-Sani di Latina. La richiesta di intervento alla Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri è arrivata dalla dirigente scolastica in seguito ad una telefonata con la quale era stata segnalata la presenza di un ordigno Latinatoday.it - Falso allarme bomba al "Galilei-Sani": sul posto gli artificieri con le unità cinofile Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)questa mattina presso l'istituto tecnicodi Latina. La richiesta di intervento alla Centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri è arrivata dalla dirigente scolastica in seguito ad una telefonata con la quale era stata segnalata la presenza di un ordigno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allarme bomba in una scuola di Latina : evacuati gli studenti e artificieri sul posto - I carabinieri con gli artificieri e i cinofili hanno bonificato una scuola di Latina, dove stamattina è scattato un allarme bomba ed è stata evacuata. Nessuna presenza di ordigni esplosivi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Latina - falso allarme bomba in una scuola : intervengono i carabinieri - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)

Allarme bomba in un liceo pontino : arrivano le forze dell’ordine - Ispezione della Scuola e Scongiurato Pericolo Dopo l’arrivo sul posto, le autorità hanno avviato un’accurata ispezione degli spazi scolastici, includendo la perquisizione di borse e zaini degli studenti. La situazione si è risolta positivamente e, nonostante l’iniziale preoccupazione, nessun ordigno è stato rinvenuto, consentendo la ripresa delle attività scolastiche in totale ... (Dayitalianews.com)