Energia, Besseghini (Arera): “Prezzi gas ‘relativamente stabili’ su 40 euro/MWh” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – I Prezzi futuri del gas naturale sono “relativamente stabili” intorno a 40 megawattora. Così Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità L'articolo Energia, Besseghini (Arera): “Prezzi gas ‘relativamente stabili’ su 40 euro/MWh” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Energia, Besseghini (Arera): “Prezzi gas ‘relativamente stabili’ su 40 euro/MWh” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ifuturi del gas naturale sono “relativamente stabili” intorno a 40 megawattora. Così Stefano, presidente dell’Autorità L'articolo): “gassu 40/MWh” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

"Gli stoccaggi sono ben posizionati", continua; se i mesi di dicembre e gennaio si rivelassero non particolarmente freddi, "probabilmente vedremo come l'anno […].

"Probabilmente vedremo, come l'anno scorso, anche un riallineamento dei prezzi all'esordio della primavera". ha dichiarato Stefano Besseghini, Presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, intervenendo a ComoLake in corso a Cernobbio.