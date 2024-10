Empoli-Napoli, Valcareggi: “Pressione? I giocatori sono abituati “ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Empoli-Napoli sarà il lunch match di Domenica. Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha parlato di un Empoli-Napoli aperto per lo stato di forma dei toscani. Tuttavia il Napoli, se i singoli dovessero star bene, potrebbe fare suo il risultato. Pesante, altresì, per lui la perdita di Lobotka. Infine ha parlato del suo assistito Fazzini. Di seguito le parole dell’agente alla radio napoletana. Empoli-Napoli, Valczareggi: “Quando arriva il Napoli è festa grande perchè venite in tanti” : “Empoli-Napoli dopo la sosta? I giocatori sono abituati ad avere Pressione, quando arriva il Napoli è festa grande perchè venite in tanti. La gara è aperta, ma il pronostico è per il Napoli. Se tutti giocano al massimo vince il Napoli, se gli azzurri regalano qualcosa l’Empoli ne può approfittare. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli, Valcareggi: “Pressione? I giocatori sono abituati “ Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)sarà il lunch match di Domenica. Furio, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. L’agente ha parlato di unaperto per lo stato di forma dei toscani. Tuttavia il, se i singoli dovessero star bene, potrebbe fare suo il risultato. Pesante, altresì, per lui la perdita di Lobotka. Infine ha parlato del suo assistito Fazzini. Di seguito le parole dell’agente alla radio napoletana., Valczareggi: “Quando arriva ilè festa grande perchè venite in tanti” : “dopo la sosta? Iad avere, quando arriva ilè festa grande perchè venite in tanti. La gara è aperta, ma il pronostico è per il. Se tutti giocano al massimo vince il, se gli azzurri regalano qualcosa l’ne può approfittare.

Napoli - attesa per il ritorno in campo : sfida all’Empoli senza Lobotka e dubbi su Olivera - it. In vista della ripresa del campionato, il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro l’Empoli, ma dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, infortunato. Solo oggi verranno valutate le condizioni di Mathias Olivera, costretto a lasciare il campo durante la partita dell’Uruguay martedì scorso. (Dailynews24.it)

Rivoluzione Napoli - contro l’Empoli la mossa di Conte : sette nuovi acquisti titolari - Palla ai calciatori e ai leader di questa squadra che saranno chiamati a creare la giusta sinergia in campo e fuori. La mossa di Antonio Conte in vista del match contro l’Empoli: al ritorno in campo, infatti, l’allenatore lancerà un segnale molto chiaro a tutta la squadra. Rivoluzione Napoli, la mossa di Conte contro l’Empoli (LaPresse) SpazioNapoli. (Spazionapoli.it)

Liam Henderson Empoli : «Napoli senza Lobotka? Gilmour è fortissimo» - […]. Le parole di Liam Henderson, calciatore scozzese dell’Empoli, sul prossimo impegno contro il Napoli di McTominay e Gilmour Liam Henderson, calciatore scozzese dell’Empoli, ha parlato a La Nazione in vista del prossimo impegno dei toscani contro il Napoli dei suo connazionali McTominay e Gilmour, quest’ultimo candidato ad una maglia da titolare dopo l’infortunio di Lobotka. (Calcionews24.com)