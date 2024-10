Emergenza Napoli, Conte gelato: bisogna fare la conta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Napoli capolista giocherà domenica contro l’Empoli, ma Antonio Conte è in difficoltà a causa degli infortuni che hanno colpito la sua squadra. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio alle partite delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata di nuovo sul campionato. Anche perché il prossimo turno della Serie A presenta gare molto importanti. Quelle di cartello, di fatto, sono sicuramente Juventus-Lazio (che si giocherà all’Allianz Stadium sabato prossimo) e Roma-Inter (che si disputerà il giorno successivo allo Stadio Olimpico). Il Milan guidato da Paulo Fonseca, invece, ospiterà la sorprendente Udinese allo Stadio San Siro. Anche il Napoli di Antonio Conte capolista avrà di fronte a sé un avversario molto ostico. I partenopei, infatti, giocheranno domenica (esattamente alle ore 12. Tvplay.it - Emergenza Napoli, Conte gelato: bisogna fare la conta Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcapolista giocherà domenica contro l’Empoli, ma Antonioè in difficoltà a causa degli infortuni che hanno colpito la sua squadra. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio alle partite delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata di nuovo sul campionato. Anche perché il prossimo turno della Serie A presenta gare molto importanti. Quelle di cartello, di fatto, sono sicuramente Juventus-Lazio (che si giocherà all’Allianz Stadium sabato prossimo) e Roma-Inter (che si disputerà il giorno successivo allo Stadio Olimpico). Il Milan guidato da Paulo Fonseca, invece, ospiterà la sorprendente Udinese allo Stadio San Siro. Anche ildi Antoniocapolista avrà di fronte a sé un avversario molto ostico. I partenopei, infatti, giocheranno domenica (esattamente alle ore 12.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagni : “Conte ha reso il Napoli una squadra stabile” - Cagni ha avvertito il Napoli di rispettare l’Empoli, pur non temendolo, a causa della disparità di valori tra le due squadre. Con la stagione che si svolge, la capacità del Napoli di mantenere alta la concentrazione e il rispetto per gli avversari sarà determinante nella lotta per lo Scudetto. La Stabilità del Napoli Sotto Conte Cagni ha sottolineato che il Napoli non dovrebbe avere ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Simeone : "Con Conte si lavora tanto - ma i risultati parlano per lui" - Napoli, 16 ottobre 2024 – Pensando ai sacrifici fatti dal Napoli per accaparrarselo sul mercato dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, difficilmente quest'anno, a meno di noie fisiche, Romelu Lukaku lascerà il suo posto al centro dell'attacco. "Il punto centrale del pensiero di mister Conte è il lavoro. (Sport.quotidiano.net)

Verso Empoli-Napoli - Conte va oltre l’emergenza : un azzurro partirà titolare al Castellani! - Il match sarà tutt’altro che semplice, ancor più a causa dell’ottimo momento dei toscani capitanati da D’aversa. Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro l’Empoli. Le prossime ore saranno cruciali per capire la volontà dell’allenatore. Infatti, la sfida contro l’Empoli sarà solo una delle ultime due sfide “abbordabili” prima del tour de force contro le big. (Spazionapoli.it)