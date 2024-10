Formiche.net - Eliminato Sinwar. Cosa cambia per Hamas secondo Virgili (Wzb)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche Yahya, leader die mente dell’attacco del 7 ottobre 2023, è statodalle forze di difesa israeliane. Stessa sorte che era toccata prima al precedessore Ismail Haniyeh, a Muhammad Deif, ex capo militare dell’organizzazione terroristica palestinese, e a Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. Le dichiarazioni del governo israeliano “Raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo”, ha scritto Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano. Poi ha citato il libro biblico del Levitico, aggiungendo:”Inseguirai i tuoi nemici, e cadranno davanti a te per la spada”. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto al suo segretario militare di incaricare il portavoce delle Forze di difesa israeliane di informare le famiglie dei rapiti che non c’erano segni di danni subiti dagli ostaggi nello scontro a Gaza in cui sono morti tre terroristi tra cui