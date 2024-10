Dilei.it - Effetto blu notte, la manicure di Hailey Bieber è il trend che ci piace e che possiamo avere tutte

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Che le celeb siano una fonte inesauribile di tendenze da seguire è cosa certa, dopo tutto hanno a disposizione i professionisti migliori e a noi, non resta che fidarci. E se si tratta di seguire unper abbellire le nostre unghie con una tonalità di smalto in perfetto mood autunnale ma dal tocco originale, ecco che non ci sono davvero dubbio su quale sia la cromia da scegliere, e lasfoggiata dace ne ha dato la conferma definitiva. È il bluil colore dell’autunno/inverno, una tonalità intensa, corposa e sognante di blu, che avvolge le unghie e che gli dona unammaliante immediato.