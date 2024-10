Dramma in città, una rapina si trasforma in tragedia: indaga la polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un fatto di sangue in città. Un uomo è entrato in un bar mettere a segno una rapina e il tutto si è trasformato in tragedia. indaga la polizia Vendetta e non legittima difesa? È su questo che la polizia sta indagando dopo l’ennesimo fatto di sangue in città. Tutto è successo nelle prime ore di questo giovedì 17 ottobre. Un uomo di 37 anni si è presentato in un bar all’orario di apertura per effettuare una rapina. Il tutto doveva concludersi nel giro di pochi minuti, ma il ladro non aveva calcolato la reazione del titolare del locale. Omicidio a Milano: cosa è successo (Ansa) – cityrumors.itLa rapina, quindi, si è trasformata in una tragedia. Il 37enne è rimasto ucciso mentre il proprietario del bar finito in manette per questo omicidio. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio la dinamica e capire se realmente si è trattato di legittima difesa oppure altro. Cityrumors.it - Dramma in città, una rapina si trasforma in tragedia: indaga la polizia Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un fatto di sangue in. Un uomo è entrato in un bar mettere a segno unae il tutto si èto inlaVendetta e non legittima difesa? È su questo che lastando dopo l’ennesimo fatto di sangue in. Tutto è successo nelle prime ore di questo giovedì 17 ottobre. Un uomo di 37 anni si è presentato in un bar all’orario di apertura per effettuare una. Il tutto doveva concludersi nel giro di pochi minuti, ma il ladro non aveva calcolato la reazione del titolare del locale. Omicidio a Milano: cosa è successo (Ansa) – cityrumors.itLa, quindi, si èta in una. Il 37enne è rimasto ucciso mentre il proprietario del bar finito in manette per questo omicidio. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio la dinamica e capire se realmente si è trattato di legittima difesa oppure altro.

