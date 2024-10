Digitale, Cingolani (Leonardo): “Sicurezza cibernetica? Dati vanno tutelati” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Se l'Homo Sapiens fosse stato saggio avrebbe capito che più andiamo avanti nel digitalizzare qualunque cosa, persino il L'articolo Digitale, Cingolani (Leonardo): “Sicurezza cibernetica? Dati vanno tutelati” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Digitale, Cingolani (Leonardo): “Sicurezza cibernetica? Dati vanno tutelati” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Se l'Homo Sapiens fosse stato saggio avrebbe capito che più andiamo avanti nel digitalizzare qualunque cosa, persino il L'articolo): “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Digitale - Cingolani (Leonardo) : “Sicurezza cibernetica? Dati vanno tutelati” - (Adnkronos) – "Se l'Homo Sapiens fosse stato saggio avrebbe capito che più andiamo avanti nel digitalizzare qualunque cosa, persino il registro scolastico dei figli, bisogna tenere in conto il tema della sicurezza. Se mettiamo tutti i nostri dati, che sono come i nostri soldi, su una portante digitale elettromagnetica, ci deve venire in mente che, […]. (Periodicodaily.com)

Roberto Cingolani alla Comolake 2024 : la sfida della sicurezza digitale nel futuro - La protezione dei dati deve diventare parte integrante della progettazione di qualsiasi sistema digitale. Ciò include l’educazione della popolazione sull’importanza della sicurezza informatica e sull’adozione di pratiche sicure nella vita quotidiana. La sicurezza ha assunto una dimensione più ampia, che abbraccia non solo la protezione fisica, ma anche quella digitale. (Gaeta.it)