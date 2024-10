Desio, cancellata la multa all’apicoltore pro Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Desio, 17 ottobre 2024 – Alla fine la multa da 430 euro è stata annullata. Una decisione presa in autotutela dal Comando provinciale dei carabinieri sull’onda mediatica e politica che si era scatenata dopo la decisione lunedì di sanzionare un apicoltore che al mercato di Desio aveva esposto lo striscione con la scritta “Stop bombing Gaza, Stop Genocide”. “Ora vorrei che si parlasse solo del messaggio che volevo dare: che questo è un massacro inaccettabile Alla fine sono contento che abbiano annullato la multa, è una buona notizia, spero che faccia da sprone perché tanti altri come me si mobilitino per dire no a questo massacro”. Marco Borella, 42 anni, fatica a trovare un momento in cui parlare. Da quando la sua storia è finita su tutti i giornali è letteralmente subissato di telefonate. Apicoltore per hobby, da un paio di mesi espone alla sua bancarella quello striscione. Ilgiorno.it - Desio, cancellata la multa all’apicoltore pro Gaza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Alla fine lada 430 euro è stata annullata. Una decisione presa in autotutela dal Comando provinciale dei carabinieri sull’onda mediatica e politica che si era scatenata dopo la decisione lunedì di sanzionare un apicoltore che al mercato diaveva esposto lo striscione con la scritta “Stop bombing, Stop Genocide”. “Ora vorrei che si parlasse solo del messaggio che volevo dare: che questo è un massacro inaccettabile Alla fine sono contento che abbiano annullato la, è una buona notizia, spero che faccia da sprone perché tanti altri come me si mobilitino per dire no a questo massacro”. Marco Borella, 42 anni, fatica a trovare un momento in cui parlare. Da quando la sua storia è finita su tutti i giornali è letteralmente subissato di telefonate. Apicoltore per hobby, da un paio di mesi espone alla sua bancarella quello striscione.

