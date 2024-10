Da ComoLake all'Africa. Il boom digitale guarda a Sud (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre si è aperto il ComoLake 2024. La conferenza, che aspira a diventare un punto d’incontro tra istituzioni, imprese e università, si conferma come uno degli eventi più rilevanti sul tema del digitale e dell'innovazione in Italia e nell'area euro-mediterranea. Con oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi e l'obiettivo dichiarato di creare un dialogo costruttivo sugli importanti temi della crescita economica, della trasformazione digitale e dello sviluppo del piano Mattei. Sono state individuate alcune macro-aree tematiche da porre al centro dei lavori. Fra di esse: reti e infrastrutture, intelligenza artificiale, sanità digitale, energia e sostenibilità, mobilità e trasporti, banking e fintech e infine pubbliche amministrazioni. Ogni area affronta temi cruciali per il futuro della società. Panorama.it - Da ComoLake all'Africa. Il boom digitale guarda a Sud Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre si è aperto il2024. La conferenza, che aspira a diventare un punto d’incontro tra istituzioni, imprese e università, si conferma come uno degli eventi più rilevanti sul tema dele dell'innovazione in Italia e nell'area euro-mediterranea. Con oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi e l'obiettivo dichiarato di creare un dialogo costruttivo sugli importanti temi della crescita economica, della trasformazionee dello sviluppo del piano Mattei. Sono state individuate alcune macro-aree tematiche da porre al centro dei lavori. Fra di esse: reti e infrastrutture, intelligenza artificiale, sanità, energia e sostenibilità, mobilità e trasporti, banking e fintech e infine pubbliche amministrazioni. Ogni area affronta temi cruciali per il futuro della società.

