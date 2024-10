Lanazione.it - Cia, “Olio evo 10 e lode”: presentazione dei risultati del geoevo-app

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Come garantire unevo 10 e? Attraverso “l’impronta territoriale”, ovvero garantendo al consumatore in modo scientifico le caratteristiche del prodotto attraverso specifici marcatori geochimici, biochimici/molecolari e di qualità. E’ l’obiettivo raggiunto dal gruppo operativoApp che presenterà oggi pomeriggio a Lucignano idi uno studio durato 32 mesi e finanziato nell’ambito della strategia promossa dal Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI). Ad ospitare l’appuntamento sarà il Frantoio dei 5 Colli (loc.