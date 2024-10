Cesare Bocci: «Dopo il parto l'ictus, poi il tumore, mia moglie ha affrontato tutto. I medici dicevano che Daniela non si sarebbe ripresa, sbagliavano» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo conoscono tutti grazie anche alla alla fiction ?Il commissario Montalbano? ma sono tantissimi i film di successo in cui ha recitato Cesare Bocci. La Volta Buona, gli ospiti Ilmessaggero.it - Cesare Bocci: «Dopo il parto l'ictus, poi il tumore, mia moglie ha affrontato tutto. I medici dicevano che Daniela non si sarebbe ripresa, sbagliavano» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo conoscono tutti grazie anche alla alla fiction ?Il commissario Montalbano? ma sono tantissimi i film di successo in cui ha recitato. La Volta Buona, gli ospiti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesare Bocci parla della moglie Daniela : «Prima l'ictus - poi il tumore - ha affrontato di tutto. I medici dicevano che non si sarebbe ripresa - sbagliavano» - Ospite de La volta buona, l'attore ha ripercorso il calvario della moglie. Ricordando anche i tre anni in cui lui dovette fare da madre e da padre alla loro primogenita Mia: «Dove ho trovato la forza di fare tutto? Nell'amore per Daniela». (Vanityfair.it)

Cesare Bocci e il dramma dell’ictus di sua moglie - ha cresciuto da solo sua figlia Mia per 3 anni - Litigi e matrimonio Cesare Bocci ha poi parlato della loro vita quotidiana, fatta anche di tanti litigi. Fonte: IPACesare Bocci e sua moglie Daniela Spada Alla fine sono divenuti marito e moglie, celebrando il tutto senza tanti invitati, anzi. Alla fine poi è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Cesare Bocci, poco meno di un anno prima delle effettive nozze. (Dilei.it)

Cesare Bocci - la malattia della moglie Daniela che ha sconvolto la loro vita : i fatti - Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, ha avuto una malattia in un momento delicatissimo della sua vita. Purtroppo per le decorazioni dei dolci non sono granché, ci vuole manualità, però le torte sono buone». Leggi anche: Cesare Bocci, avete mai visto sua figlia Mia? È bellissima! Età, foto, Instagram Cesare Bocci è tra i volti più noti e amati di cinema e fiction italiane, ma non tutti sanno ... (Donnapop.it)