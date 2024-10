Caso Sangiuliano-Boccia, il ministro Giuli sentito in procura a Roma sulla vicenda (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro SanGiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia. Il colloquio tra il ministro e i magistrati Romani è durato circa un'ora. Fanpage.it - Caso Sangiuliano-Boccia, il ministro Giuli sentito in procura a Roma sulla vicenda Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella Cultura, Alessandro, è stato convocato inin merito allache vede coinvolti l’exdella Cultura, Gennaroe l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria. Il colloquio tra ile i magistratini è durato circa un'ora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Sangiuliano : ministro Alessandro Giuli in procura a Roma - Roma 17 ott. (LaPresse) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato convocato in procura a Roma in merito alla vicenda che vede coinvolti l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice e influencer, Maria Rosaria Boccia, indagata dai pm romani per lesioni e minacce a corpo politico. (Lapresse.it)

Caso Boccia-Sangiuliano - ministro Giuli in procura da pm - —cronacawebinfo@adnkronos. L’imprenditrice, dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, è indagata per minacce a corpo politico e lesioni. com (Web Info). (Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato in procura a Roma dove sta incontrando il procuratore capo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini, che coordinano l’indagine che riguarda Maria ... (Periodicodaily.com)

Caso Boccia-Sangiuliano : il ministro della Cultura Giuli in Procura a Roma - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si trova in Procura a Roma dove sta incontrando il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini titolari dell’indagine che vede indagata l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia per minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni gravi dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. (Gazzettadelsud.it)