Caso Boccia-Sangiuliano, ministro Giuli in procura da pm (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato in procura a Roma dove sta incontrando il procuratore capo Francesco Lo Voi e l'aggiunto Giuseppe Cascini, che coordinano l'indagine che riguarda Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice, dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano, è indagata per minacce a corpo politico e lesioni.

Caso Boccia-Sangiuliano : il ministro della Cultura Giuli in Procura a Roma - Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno. . . Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si trova in Procura a Roma dove sta incontrando il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Giuseppe Cascini titolari dell’indagine che vede indagata l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia per minaccia a corpo politico dello Stato e lesioni gravi dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano. (Gazzettadelsud.it)

Caso Sangiuliano Boccia - rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura - “È caduta la fiducia”. Si parla ora di Francesco Spano come possibile nuovo capo di gabinetto. Tuttavia, ciò che appare chiaro è che la decisione di Giuli sia stata fulminea e che il ministro si trovi in uno stato d’animo piuttosto infastidito. La questione in sospeso è quella dell’infedeltà. E pare sia stato proprio Gilioli a esprimere dubbi sul curriculum di Boccia e sul rischio di ... (Thesocialpost.it)

