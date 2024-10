Impresaitaliana.net - Casalnuovo, cimitero aperto anche di pomeriggio: ecco gli orari

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sindaco diMassimo Pelliccia: “I nuovidelresteranno in vigoredopo la commemorazione dei defunti”di Napoli. «Dopo le numerose richieste, finalmente apriremo ildi». Lo ha annunciato il primo cittadino di, Massimo Pelliccia, sulla sua pagina Facebook. In occasione del giorno della commemorazione dei defunti, a partire dal 28 ottobre 2024, i cittadini potranno andare a trovare i loro cari aldi mattina dalle 8 alle 13, dal lunedì alla domenica, e di, dalle 15 alle 17, da lunedì al venerdì. Quindi in settimana ilsaràdied il sindaco ci tiene a precisare che “i nuoviresteranno in vigoredopo la commemorazione dei defunti”.