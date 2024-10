Calciomercato Milan, assalto a Ricci del Torino: il calciatore apre ai rossoneri, i dettagli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Calciomercato Milan ha un obiettivo ben chiaro per la mediana e si tratta del centrocampista del Torino Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è un obiettivo concreto e conclamato del Calciomercato Milan. Fonseca. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Moncada starebbe già preparando l’assalto al calciatore. Lo stesso giocatore granata, ormai nel giro della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, ha Calcionews24.com - Calciomercato Milan, assalto a Ricci del Torino: il calciatore apre ai rossoneri, i dettagli Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha un obiettivo ben chiaro per la mediana e si tratta del centrocampista delSamuele, centrocampista del, è un obiettivo concreto e conclamato del. Fonseca. Secondo quanto riportato da.com, Moncada starebbe già preparando l’al. Lo stesso giocatore granata, ormai nel giro della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, ha

Calciomercato Torino - Kouamé e non solo : due nomi per l’attacco a gennaio - KOUAME’ E NZOLA – «Raffaele Palladino ha tantissimi attaccanti e Kouamé […]. Le ultime sui possibili rinforzi del Torino nel reparto offensivo in vista del calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Zapata L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse del Torino in attacco in vista del calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Duvan Zapata. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - Mario Balotelli tra Genoa e Torino : ecco chi è in vantaggio - I rossoblù avevano all’inizio declinato l’offerta degli agenti di super Mario. L’ex attaccante di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, è tornato al centro delle voci di mercato tra alcuni club militanti in Serie A. Calciomercato Milan, torna di moda Mario Balotelli tra le società di serie A: due club si fanno avanti per le prestazioni dell’attaccante Non passa mai di moda Super Mario ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Tuttosport : Juventus e Torino vogliono Luka Jovic. È derby - it (@dailymilan. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, dopo il forte interesse mostrato dal club di Urbano Cairo nei confronti del centravanti serbo, adesso ci sarebbero anche i bianconeri sull’ex Fiorentina. Il 9 del Milan è ormai fuori dal progetto di Paulo Fonseca ed è anche stato escluso dalla lista Champions. (Dailymilan.it)