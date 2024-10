“Caduto dal terzo piano”, tragedia per il mondo della musica: addio a uno dei cantanti più amati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Morto ex cantante degli One direction, Liam Payne aveva 31 anni – Una tragica notizia scuote il mondo della musica: è morto il cantante Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il 31enne è deceduto in circostanze drammatiche dopo essere Caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, Argentina. Il cantante, originario del Regno Unito, era noto a livello globale per il suo ruolo nella boyband formata nel 2010 durante il talent show The X Factor insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. Caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires Secondo quanto riportato dalle autorità, la polizia ha trovato il corpo del cantante nel quartiere di Palermo, rispondendo a una chiamata di emergenza. L’intervento è stato richiesto dopo segnalazioni dell’hotel su un ospite “aggressivo e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. Urbanpost.it - “Caduto dal terzo piano”, tragedia per il mondo della musica: addio a uno dei cantanti più amati Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Morto ex cantante degli One direction, Liam Payne aveva 31 anni – Una tragica notizia scuote il: è morto il cantante Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il 31enne è deceduto in circostanze drammatiche dopo esseredaldi un hotel a Buenos Aires, Argentina. Il cantante, originario del Regno Unito, era noto a livello globale per il suo ruolo nella boyband formata nel 2010 durante il talent show The X Factor insieme a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.daldi un hotel a Buenos Aires Secondo quanto riportato dalle autorità, la polizia ha trovato il corpo del cantante nel quartiere di Palermo, rispondendo a una chiamata di emergenza. L’intervento è stato richiesto dopo segnalazioni dell’hotel su un ospite “aggressivo e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.

