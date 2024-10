Anteprima24.it - Benevento, tegola Pinato: il centrocampista costretto ad operarsi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMister Auteri lo aveva anticipato qualche giorno fa durante la conferenza stampa (LEGGI QUI) precedente al match contro il Latina: Marcosaràa subire un intervento chirurgico per il persistere della pubalgia. La continua presenza del dolore nonostante i tentativi di cure conservative hanno spinto lo staff medico ad optare per questa scelta che consentirà al calciatore di risolvere in maniera definitiva il problema. Questo il comunicato relativo alle condizioni di: “IlCalcio, in relazione a quanto comunicato dallo Staff Sanitario della Società giallorossa, informa che: Il calciatore Marco, a seguito di esami strumentali, sarà sottoposto ad intervento chirurgico per “Sport Hernia” martedì 22 ottobre p.v. presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna.