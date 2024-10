Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Caserta ritrova Iemmello e Brignola, Longo ancora senza Lella (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nono turno di serie B che riparte dopo la sosta per le nazionali con l’anticipo del venerdì tra il Bari di Longo ed il Catanzaro di Caserta. I pugliesi vengono da due pareggi consecutivi, ma continua la serie di risultati utili che li vede imbattuti dal 23 agosto scorso. Lentamente il tecnico torinese sta facendo tornare grandi i galletti dopo i patemi dell’ultima stagione. Discorso diverso InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Caserta ritrova Iemmello e Brignola, Longo ancora senza Lella Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nono turno di serie B che riparte dopo la sosta per le nazionali con l’anticipo deltra ildied ildi. I pugliesi vengono da due pareggi consecutivi, ma continua la serie di risultati utili che li vede imbattuti dal 23 agosto scorso. Lentamente il tecnico torinese sta facendo tornare grandi i galletti dopo i patemi dell’ultima stagione. Discorso diverso InfoBetting: Scommesse Sportive e

Venerdì 18 ottobre nella sede Cisl Bari - Presentazione del libro 'Aldo Moro : la verità negata' con l'onorevole Gero Grassi - Venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso la Sala Natale Pisicchio della CISL Bari (via G. Carulli, 62), si terrà la presentazione del libro "Aldo Moro: la verità negata" scritto dall’On. Gero Grassi componente della commissione d'inchiesta sull'eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte. (Baritoday.it)

Weekend a Bari e provincia : 10 eventi da non perdere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 - Tantissimi eventi per tutti i gusti e per ogni età animeranno il fine settimana barese: degustazioni di prodotti tipici autunnali, concerti, spettacoli per grandi e piccini e mostre eccezionali senza dimenticare la possibilità di visitare luoghi unici e solitamente inaccessibili grazie... (Baritoday.it)