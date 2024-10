Nerdpool.it - Bao Publishing presenta AIN’T NO GRAVE – SFIDA ALLA MORTE di Skottie Young e Jorge Corona

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una fuorilegge che cerca di mettersi alle spalle il passato, scopre che una malattia rischia di farle perdere tutto. Nel tentativo di guadagnare tempo con la sua famiglia, si imbarca in un viaggio oltre la terra dei vivi per un’impresa impossibile:re lain persona.in qualità di sceneggiatore e il disegnatoresi riuniscono per questo western epico, disponibile in anteprima allo stand BAO a Lucca Comics & Games dove gli autori incontreranno i lettori e dedicheranno il volume. Una storia tormentata di vendetta e redenzione. BAOè lieta di annunciare l’uscita dino, la nuova storia scritta dae disegnata da