Avrei scelto Carsley come allenatore dell’Inghilterra

Gary Lineker ha messo in dubbio la decisione di nominare Thomas Tuchel come allenatore dell'Inghilterra e afferma che Lee Carsley "sarebbe stato perfetto". L'ex attaccante dei Tre Leoni avrebbe preferito un inglese alla guida della nazionale e ha sottolineato il fatto che gli ultimi due tornei importanti sono stati vinti da allenatori che provenivano dal sistema del loro paese: Lionel Scaloni dell'Argentina e Luis de la Fuente della Spagna. A Gennaio inizia una nuova era pic.twitter.com/AVazjLphsF — Inghilterra (@Inghilterra) 17 ottobre 2024 Intervenendo al Football Daily di BBC Radio 5 Live, Lineker ha dichiarato: "Stiamo iniziando a vedere alcuni giovani allenatori inglesi di grande talento: Eddie Howe al Newcastle, Graham Potter, Russell Martin.

Macheda ex compagno di McTominay allo United : «Se un allenatore come Conte chiama - è difficile dire di no» - Senza dubbio ha azzeccato la scelta di andar via e venire a Napoli». All’epoca non aveva questa fisicità ma si vedeva che era un bravissimo ragazzo. La Premier è più veloce e fisica ma il calcio italiano sta riprendendo molta fiducia grazie soprattutto ai risultati ottenuti in Europa. Venendo dalla Premier sa che in quel campionato può trovare chi fa al caso suo, facendoli adattare al nostro ... (Ilnapolista.it)

Filippo Piccoli : «Tifoso del Verona - presidente del Mantova : ecco come unisco le due cose. Possanzini è un allenatore predestinato - anche se fa un calcio rischioso» - In precedenza è stato con la sua azienda lo sponsor del Verona, squadra di cui è tifoso. […]. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua doppia appartenenza. Le parole di Filippo Piccoli, presidente del Mantova, che milita in Serie B: «Possanzini è un allenatore predestinato» Filippo Piccoli, 51 anni, è il presidente del Mantova. (Calcionews24.com)