Arrestato giovane neonazista a Milano: scoperta una rete di suprematismo tra i minori

L'aggressione di unsui mezzi pubblici diha scatenato un'onda d'urto nel contesto della sicurezza e della tutela dei diritti umani in Italia. Il 19 marzo 2023, una serie di indagini condotte dalla Digos ha portato all'arresto di un 16enne di origini ucraine, accusato di aver aggredito extracomunitari sulla metropolitana M2 della città. Grazie a questo intervento, è emersa unaben organizzata composta principalmente da, intenti a promuovere ideologie di discriminazione e violenza. Aggressioni nella metropolitana M2 diIlera noto per i suoi comportamenti violenti e provocatori. Prima di colpire le sue vittime, mostrava con fierezza un tatuaggio a forma di svastica sul petto, accompagnando le aggressioni con urla provocatorie come "I fascisti sono tornati".