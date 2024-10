Appalti pubblici, con "Bim" migliorano lavori e risultati (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Regione ha approvato un importante accordo con l’Università degli Studi di Perugia, volto all’introduzione della metodologia chiamata "Bim" negli Appalti pubblici regionali, che permette di creare, condividere e gestire informazioni in modo efficiente durante l’intero ciclo di vita di un’opera, includendo tutte le figure coinvolte. "Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del settore delle opere pubbliche e la gestione dei progetti infrastrutturali, favorendo una maggiore efficienza e trasparenza nei processi di costruzione e manutenzione" scrive la Regione. Lanazione.it - Appalti pubblici, con "Bim" migliorano lavori e risultati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Regione ha approvato un importante accordo con l’Università degli Studi di Perugia, volto all’introduzione della metodologia chiamata "Bim" negliregionali, che permette di creare, condividere e gestire informazioni in modo efficiente durante l’intero ciclo di vita di un’opera, includendo tutte le figure coinvolte. "Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del settore delle opere pubbliche e la gestione dei progetti infrastrutturali, favorendo una maggiore efficienza e trasparenza nei processi di costruzione e manutenzione" scrive la Regione.

Appalti pubblici : anche un 'Bimby' tra i regali degli imprenditori in cambio dei lavori - C'è anche il regalo di un Bimby, il robot da cucina tuttofare, tra i regali promessi ai funzionari che, secondo la procura di Genova, spacchettavano gli appalti per i lavori pubblici, allo scopo di favorire i soliti imprenditori che ricevevano così le commesse senza passare dalle gare d'appalto...

