Anna Ferzetti è la mamma di una bambina con la sindrome di down: "L'urgenza di controllare tutto che ti porta a sbagliare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "E' stata una esperienza intensa interpretare questa donna. Volevamo raccontare questo affanno, quello di una giovane madre che si divide tra un figlio adolescente e una bambina con la sindrome di down. L'urgenza di molte donne di avere il controllo su tutto, di prevenire tutto anche se questo non è possibile, quindi sbagliando inev Milleunadonna.it - Anna Ferzetti è la mamma di una bambina con la sindrome di down: "L'urgenza di controllare tutto che ti porta a sbagliare" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "E' stata una esperienza intensa interpretare questa donna. Volevamo raccontare questo affanno, quello di una giovane madre che si divide tra un figlio adolescente e unacon ladi. L'di molte donne di avere il controllo su, di prevenireanche se questo non è possibile, quindi sbagliando inev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un cantante con un'adolescenza difficile alle spalle - una tuffatrice olimpica abituata alla pressione psicologica - un uomo gay che ha deciso di adottare una bambina con sindrome di Down. Sono alcune delle storie da cui parte la psicologa - e fondatrice di Unobravo - per parlarci (attraverso di loro) anche di noi - A scuola si è infatti ritrovato spesso «preso di mira dai compagni più grandi. Nel libro Dentro le menti, fuori dai tabù (in vendita da oggi, 10 ottobre 2024, Giornata della salute mentale) ha raccolto le storie e le battaglie interiori di alcuni personaggi famosi nella convinzione che possano essere utili a tutti. (Iodonna.it)

Porta sua figlia in ospedale per un mal di pancia - ma scopre che la bambina ha la sindrome di Raperonzolo - È il caso di Sophie, una bambina di 9 anni che, a causa della tricofagia, aveva un ammasso di capelli aggrovigliati nello stomaco: la condizione, poco conosciuta, è chiamata sindrome di Raperonzolo ma, nonostante il nome da fiaba, può mettere a serio rischio la vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bambina con sindrome di Berdon rientrata da Pittsburgh - Asl : “Cure - costo finale di 4 milioni di euro” - Affetta dalla sindrome di Berdon, il suo caso è noto da anni per la battaglia affinché potesse ricevere le migliori terapie, ma anche per le polemiche scaturite. . LECCE – La piccola Giorgia Pagano è rientrata nel Salento il mese scorso, dopo le cure ricevute in un Centro statunitense a Pittsburgh. (Lecceprima.it)