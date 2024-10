Anche Parigi pensa a trasferire richiedenti asilo fuori dall'Ue (Di giovedì 17 ottobre 2024) "C'è la volontà che la Francia possa firmare accordi simili a quello fra Italia e Albania" per il trasferimento di migranti richiedenti asilo, "la pista è allo studio al ministero dell'Interno": lo ha detto, in un'intervista stamattina a Sud Radio, la portavoce del governo, Maud Bregeon. Secondo la portavoce, seguire l'esempio italiano "è la volontà del ministro dell'Interno", Bruno Retailleau, ed è "qualcosa per cui ci vuole molto tempo, diplomazia, scambi, ma non lo escludiamo". Quotidiano.net - Anche Parigi pensa a trasferire richiedenti asilo fuori dall'Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "C'è la volontà che la Francia possa firmare accordi simili a quello fra Italia e Albania" per il trasferimento di migranti, "la pista è allo studio al ministero dell'Interno": lo ha detto, in un'intervista stamattina a Sud Radio, la portavoce del governo, Maud Bregeon. Secondo la portavoce, seguire l'esempio italiano "è la volontà del ministro dell'Interno", Bruno Retailleau, ed è "qualcosa per cui ci vuole molto tempo, diplomazia, scambi, ma non lo escludiamo".

