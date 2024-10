Alticci al volante, droga, armi bianche ed evasione: quattro denunce dei Carabinieri nei controlli straordinari (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' di quattro denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo dei territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Forlì. Due automobilisti, rispettivamente di 24 e 43 anni, sono stati denunciati a piede libero perchè sorpresi al volante con un tasso di alcol nel sangue Forlitoday.it - Alticci al volante, droga, armi bianche ed evasione: quattro denunce dei Carabinieri nei controlli straordinari Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' diil bilancio di un servizioo di controllo dei territorio svolto daidella Compagnia di Forlì. Due automobilisti, rispettivamente di 24 e 43 anni, sono stati denunciati a piede libero perchè sorpresi alcon un tasso di alcol nel sangue

