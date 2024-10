Addio a Liam Payne, morto l'ex cantante degli One Direction, "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires", aveva 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante e chitarrista britannico è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esser caduto dal t Ilgiornaleditalia.it - Addio a Liam Payne, morto l'ex cantante degli One Direction, "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires", aveva 31 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ile chitarrista britco è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'exOne. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esserdal t

Musica - è morto Liam Payne : ex cantante degli One Direction - Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lo riferisce la polizia locale. Aveva 31 anni. (Lapresse.it)

Liam Payne è morto : come e chi era il cantante - Gli operatori dell’ambulanza hanno subito confermato la morte del cantante, il quale precisamente sarebbe stato trovato nel patio interno dell’hotel. Il cantante degli One Direction è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2024, nella capitale argentina, in strada. La notizia sta sconvolgendo tutto il mondo, visto che il cantante è davvero molto famoso. (Latuafonte.com)

