A Mestre arriva la rassegna "VEZzaMente", tra gli ospiti: Erica Mou, Telmo Pievani e Federica Manzon (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono ufficialmente aperte le prenotazioni gratuite per assistere agli incontri di "VEZzaMente Lezioni&Dialoghi", il nuovo cartellone in programma, dal 24 ottobre 2024 al 25 febbraio 2025, presso Villa Erizzo, a Mestre. Promossa dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia, la rassegna conta 15

Scontri e feriti al corteo pro Palestina. Il Viminale : ¬ęC'erano infiltrati¬Ľ arrivati anche da Padova e Mestre ¬ęinseriti nelle prime file¬Ľ - Bottiglie, pali della segnaletica, pietre e bombe carta contro le camionette delle forze dell?ordine: alla fine i professionisti dei disordini hanno forzato il blocco formato dai blindati in... (Ilgazzettino.it)

Con la "Festa degli Angeli" arrivano a Mestre tre giorni di intrattenimento e solidarietà - Al via la Festa degli Angeli, in programma a Carpenedo dal 28 al 29 settembre e il 2 ottobre. L’evento si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti diffusi nel territorio per il giorno di San Michele, patrono di Mestre, che ricorre il 29 settembre. La manifestazione, inserita nella... (Veneziatoday.it)

Giacomo Gobbato accoltellato a Mestre - chi √® l'assassino : invisibile arrivato dalla Moldavia - la droga e una vita sbandata - Di lui non si sa molto, se non che √® un cittadino moldavo classe 1986 (38 anni), in Italia senza fissa dimora, che a Mestre risulta vivere di espedienti. √ą questo lo scarno identikit... (Ilmessaggero.it)