WWE: Ethan Page rievoca il famigerato promo del 'diavolo' di CM Punk post NXT (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ethan Page nutre molta animosità nei confronti di CM Punk, specialmente dopo aver perso l'NXT Championship a favore di Trick Williams qualche settimana fa, dopo essere stato colpito da Punk con una GTS. È interessante notare che Page ha rievocato il celebre promo del 'diavolo' di Punk dopo la puntata di NXT della scorsa notte. Durante l'episodio del 15 ottobre di NXT, Ethan Page ha trionfato su Je'Von Evans e Wes Lee, guadagnandosi così l'opportunità di un match per l'NXT Championship. Page affronterà Trick Williams in un Devil's Playground Match Halloween Havoc. Da NXT a Halloween Havoc: Ethan Page incarna il 'diavolo' di CM Punk Durante un'intervista esclusiva dopo questa grande vittoria, Page ha affermato di non gradire essere chiamato il numero uno tra i contendenti, preferendo essere definito campione o il volto del brand.

