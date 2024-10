Violenza domestica. Picchiava il figlio di pochi mesi, condanna per giovane mamma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora una condanna per lesioni dopo un episodio di Violenza domestica nel Salento. Una giovane madre dell’hinterland di Gallipoli, infatti, è stata condannata a un anno di reclusione, con pena sospesa, per lesioni nei confronti del figlio di pochi mesi, accusata di averlo picchiato ripetutamente provocandogli lividi e graffi. Tuttavia, è stata assolta dall’accusa di maltrattamenti. Il pubblico ministero, Simona Rizzo, aveva richiesto una condanna a 4 anni. Violenza domestica, mamma assolta dall’accusa di maltrattamenti I giudici della prima sezione collegiale, presieduta da Fabrizio Malagnino, hanno anche stabilito una provvisionale di 5.000 euro a favore del bambino, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Petrachi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e neiscorsi, ancora unaper lesioni dopo un episodio dinel Salento. Unamadre dell’hinterland di Gallipoli, infatti, è statata a un anno di reclusione, con pena sospesa, per lesioni nei confronti deldi, accusata di averlo picchiato ripetutamente provocandogli lividi e graffi. Tuttavia, è stata assolta dall’accusa di maltrattamenti. Il pubblico ministero, Simona Rizzo, aveva richiesto unaa 4 anni.assolta dall’accusa di maltrattamenti I giudici della prima sezione collegiale, presieduta da Fabrizio Malagnino, hanno anche stabilito una provvisionale di 5.000 euro a favore del bambino, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Petrachi.

