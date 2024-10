Amica.it - Victoria’s Secret è tornato. Con le top model degli anni Novanta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di seidall’ultima edizione, èilfashion show. Per l’occasione, il brand ha riportato gli Angeli in passerella accanto alle top. Gigi Hadid ha aperto la sfilata con un babydoll in seta, sandali col tacco e le iconiche ali attaccate alla schiena. Accanto a lei, le top veterane del brand come Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Adriana Lima, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio e Taylor Hill. Vittoria Ceretti ha fatto il suo debutto sulla passerella dicon un completo in pizzo con dettagli luminosi. Hanno sfilato per la prima volta anche topleggendarie come Kate Moss, Carla Bruni ed Eva Herzigova. In nome di una maggiore inclusività, il brand ha chiamato all’appellole plus-size come Ashley Graham e Paloma Elsesser. E Alex Consani e Valentina Sampaio in qualità dile trans.