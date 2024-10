Via libera alla manovra: tutte le misure, da card nuovi nati a incentivi per restare al lavoro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera in Consiglio dei ministri alla legge di bilancio. Una manovra da 30 miliardi lordi per il 2025, 35 miliardi nel 2026 e 40 miliardi nel 2027, che mantiene la linea della prudenza, e punta sulla conferma del taglio del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote Irpef a tre scaglioni, rendendoli strutturali, e su misure per le famiglie, come una nuova card da mille euro per i nuovi nati. Tra le coperture rilevanti, i contributi del settore bancario e assicurativo. “Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti“, riassume la premier Giorgia Meloni al termine della riunione del governo. La legge di bilancio è attesa entro il 20 ottobre alla Camera. Ecco le principali misure. Lapresse.it - Via libera alla manovra: tutte le misure, da card nuovi nati a incentivi per restare al lavoro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viain Consiglio dei ministrilegge di bilancio. Unada 30 miliardi lordi per il 2025, 35 miliardi nel 2026 e 40 miliardi nel 2027, che mantiene la linea della prudenza, e punta sulla conferma del taglio del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle aliquote Irpef a tre scaglioni, rendendoli strutturali, e super le famiglie, come una nuovada mille euro per i. Tra le coperture rilevanti, i contributi del settore bancario e assicurativo. “Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destiSanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti“, riassume la premier Giorgia Meloni al termine della riunione del governo. La legge di bilancio è attesa entro il 20 ottobreCamera. Ecco le principali

