Usa 2024, Musk dona 75 milioni di dollari a campagna elettorale di Trump (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari all’America Pac, il super comitato creato per sostenere la campagna elettorale di donald Trump. Lo rivelano i dati finanziari della campagna dell’ex presidente degli Stati Uniti, depositati nella tarda serata di martedì presso la Federal Election Commission. Il ceo di Tesla, SpaceX e X ha inoltre annunciato che a partire da stasera terrà una “serie di discorsi in tutta la Pennsylvania” a sostegno di Trump, a conferma del suo crescente impegno nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. La Pennsylvania, con i suoi 19 Grandi Elettori, è il più importante tra i cosiddetti ‘swing states‘, gli stati in bilico che potranno essere determinanti nella vittoria di Trump o in quella dell’attuale vicepresidente Kamala Harris. Lapresse.it - Usa 2024, Musk dona 75 milioni di dollari a campagna elettorale di Trump Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elonhato quasi 75diall’America Pac, il super comitato creato per sostenere ladild. Lo rivelano i dati finanziari delladell’ex presidente degli Stati Uniti, depositati nella tarda serata di martedì presso la Federal Election Commission. Il ceo di Tesla, SpaceX e X ha inoltre annunciato che a partire da stasera terrà una “serie di discorsi in tutta la Pennsylvania” a sostegno di, a conferma del suo crescente impegno nellaper le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. La Pennsylvania, con i suoi 19 Grandi Elettori, è il più importante tra i cosiddetti ‘swing states‘, gli stati in bilico che potranno essere determinanti nella vittoria dio in quella dell’attuale vicepresidente Kamala Harris.

Elon Musk investe 75 milioni di dollari per sostenere la campagna di Donald Trump - I dati rivelati indicano che il fondatore di Tesla ha versato 15 milioni di dollari a luglio, 30 milioni ad agosto e un ulteriore 30 milioni a settembre. Queste ingenti somme pongono Musk come l’unico finanziatore del Super Pac, il quale è rapidamente diventato un attore principale nella campagna repubblicana. (Gaeta.it)

Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump - Elon Musk è diventato il più grande e influente donatore della campagna elettorale di Donald Trump. L'uomo più ricco del mondo ha donato circa 75 milioni di dollari per aiutare il candidato repubblicano a riconquistare la Casa Bianca. Non è la prima volta che il ceo di Tesla e SpaceX... (Today.it)

Musk ha donato 75 milioni di dollari alla campagna di Trump attraverso il suo Pac America - Secondo i calcoli di OpenSecret, nonprofit indipendente che monitora i flussi di denaro nella politica Usa, di questi quasi 9 milioni sono stati spesi per affossare Joe Biden prima che si ritirasse dalla corsa a metà luglio. «Ciò che è stato riportato dai media semplicemente non è vero», rettificò Musk in un’intervista al commentatore conservatore Jordan Peterson, spiegando che le donazioni erano ... (Lettera43.it)