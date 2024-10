Uffizi, offerta più ricca. Ecco tre nuove sale: "Museo da sfogliare" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Vogliamo che questo Museo si possa sfogliare come fosse un manuale di Storia dell’arte". Così Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi, durante la presentazione delle tre nuove sale ricche di capolavori, al secondo piano Museo, per raccontare la poliedrica maestria di Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo e la cerchia di pittori attivi a Firenze nel primo ventennio del Cinquecento. Negli spazi inaugurati ieri mattina sono accolte 25 opere per restituire ai visitatori la ricchezza e l’originalità creativa che animò la città in quel periodo, contribuendo allo sviluppo della ‘maniera moderna’, la fase più matura del Rinascimento. Le opere si trovano alla fine del Terzo corridoio e ne concludono, cronologicamente, la narrazione storico-pittorica. Lanazione.it - Uffizi, offerta più ricca. Ecco tre nuove sale: "Museo da sfogliare" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Vogliamo che questosi possacome fosse un manuale di Storia dell’arte". Così Simone Verde, direttore delle Gallerie degli, durante la presentazione delle trericche di capolavori, al secondo piano, per raccontare la poliedrica maestria di Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo e la cerchia di pittori attivi a Firenze nel primo ventennio del Cinquecento. Negli spazi inaugurati ieri mattina sono accolte 25 opere per restituire ai visitatori la ricchezza e l’originalità creativa che animò la città in quel periodo, contribuendo allo sviluppo della ‘maniera moderna’, la fase più matura del Rinascimento. Le opere si trovano alla fine del Terzo corridoio e ne concludono, cronologicamente, la narrazione storico-pittorica.

