Trasporti nel caos Dieci autisti in arrivo entro la fine dell’anno | Gli altri 43 nel 2025

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Giorgia De Cupertinis Sarannoi nuoviche Seta prevede di assumerel’anno nel bacino di Modena, mentre nelsi concluderà il percorso di formazione di43 candidati che stanno frequentando l’Academy aziendale, già potenziata in passato per contrastare la "carenza di personale", una fra le maggiori criticità che ancora oggi mette a dura prova il trasporto pubblico locale. Un tema su cui l’assessore alla mobilità, Giulio Guerzoni – rispondendo all’interrogazione di Elisa Rossini (Fd’I) – si è soffermato lunedì pomeriggio in consiglio comunale, evidenziando come questo fenomeno si sia sviluppato "con la ripresa dei servizi dopo la fase Covid".