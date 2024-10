Tragedia a Santa Severa: ragazza di 17 anni muore investita da un treno, indagini in corso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente si è verificato alla stazione di Santa Severa, dove una ragazza di solo diciassette anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un’inchiesta per chiarire le circostanze della Tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri. Questo evento ha sollevato interrogativi sul tema della sicurezza nei pressi delle linee ferroviarie e viene monitorato da vicino sia dalla polizia ferroviaria che dalla procura di Civitavecchia. L’incidente alla stazione di Santa Severa Nel pomeriggio di ieri, una giovane di 17 anni è stata investita da un treno alla stazione di Santa Severa, un evento che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. Gaeta.it - Tragedia a Santa Severa: ragazza di 17 anni muore investita da un treno, indagini in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente si è verificato alla stazione di, dove unadi solo diciassetteha perso la vita dopo essere statada un. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un’inchiesta per chiarire le circostanze dellaavvenuta nel pomeriggio di ieri. Questo evento ha sollevato interrogativi sul tema della sicurezza nei pressi delle linee ferroviarie e viene monitorato da vicino sia dalla polizia ferroviaria che dalla procura di Civitavecchia. L’incidente alla stazione diNel pomeriggio di ieri, una giovane di 17è statada unalla stazione di, un evento che ha lasciato la comunità locale in stato di shock.

