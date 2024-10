Terni, nuovo singolo per Nartico: “La notte, gli occhi lucidi e un desiderio espresso alle stelle” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un nuovo singolo per Nartico, cantautore ternano trasferitosi a Bologna. Nei giorni scorsi è uscita L’ultima per davvero ossia una ballad che fin dai primi secondi, trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Il giovane artista dunque prosegue il suo percorso musicale, dopo aver riscosso un Ternitoday.it - Terni, nuovo singolo per Nartico: “La notte, gli occhi lucidi e un desiderio espresso alle stelle” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unper, cantautore ternano trasferitosi a Bologna. Nei giorni scorsi è uscita L’ultima per davvero ossia una ballad che fin dai primi secondi, trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Il giovane artista dunque prosegue il suo percorso musicale, dopo aver riscosso un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Un giorno te” il nuovo singolo di Federica D’Andrea - Spiega l’artista a proposito del singolo: “A volte allontanarsi è l’unica strada percorribile; ci sembra la fine di tutto, ci sentiamo persi. Magari per ritrovarsi un giorno, più certi e sicuri di quello che siamo. Dalla passione per il jazz europeo, si avvicina allo swing italiano per poi specializzarsi sul repertorio degli anni 30-50. (Laprimapagina.it)

“Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio - ” Biografia Vangio sta studiando pianoforte jazz al 2° anno di Triennio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e canto jazz al 1° anno di Triennio presso la medesima università. “Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 9 ottobre 2024 e in rotazione radiofonica dal 18 ottobre. (Laprimapagina.it)

Nuovo singolo per Aaron - ‘ Poteva piovere’ : «Uno spunto di positività» - Mi è piaciuto questo spunto di positività. E anche sulle strofe abbiamo fatto un po’ di accorgimenti per renderle più intelligibili possibile”. “Ero in chiamata con un mio amico del nord, Filippo, che mi stava confessando un po’ dei suoi problemi”. Da una vicenda personale, la canzone è così diventata una storia universale. (Funweek.it)