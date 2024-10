«Suo figlio ha avuto un brutto incidente, servono soldi per evitare guai» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due truffatori hanno contattato una coppia di Cadoneghe, sostenendo che il loro figlio era rimasto vittima di un grave incidente. E' successo ieri 15 ottobre ad una famiglia di Cadoneghe. I malintenzionati hanno richiesto una consegna immediata di denaro per evitare presunte conseguenze legali Padovaoggi.it - «Suo figlio ha avuto un brutto incidente, servono soldi per evitare guai» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Due truffatori hanno contattato una coppia di Cadoneghe, sostenendo che il loroera rimasto vittima di un grave. E' successo ieri 15 ottobre ad una famiglia di Cadoneghe. I malintenzionati hanno richiesto una consegna immediata di denaro perpresunte conseguenze legali

