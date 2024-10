Stellantis: a novembre giornate stop produzione a Pomigliano, Termoli e Pratola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - E' una raffica di sospensione delle attività produttive quella comunicata da Stellantis Italia ai sindacati per alcuni stabilimenti nazionali in "un momento particolarmente complesso nel percorso di transizione a causa della mancanza di ordini legata all'andamento del mercato dei veicoli elettrificati in Europa, che sta mettendo in difficoltà tutti i produttori, soprattutto europei". Liberoquotidiano.it - Stellantis: a novembre giornate stop produzione a Pomigliano, Termoli e Pratola Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - E' una raffica di sospensione delle attività produttive quella comunicata daItalia ai sindacati per alcuni stabilimenti nazionali in "un momento particolarmente complesso nel percorso di transizione a causa della mancanza di ordini legata all'andamento del mercato dei veicoli elettrificati in Europa, che sta mettendo in difficoltà tutti i produttori, soprattutto europei".

