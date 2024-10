Skincare autunno: gli step per affrontare il cambio di stagione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se in autunno il cambio dell’armadio è ormai un’abitudine consolidata, anche la pelle ha bisogno di prodotti Skincare più nutrienti e corposi, applicati in modo corretto e costante. Pertanto è bene aggiornare anche il cassetto cosmetico con prodotti giusti. Skincare autunno: nuova beauty routine per il cambio di stagione Come primo step, scegliere un detergente viso delicato, meglio se è a base oleosa, con componenti astringenti per contrastare l’eccesso di sebo che può dare origine a impurità e punti neri. Il secondo passaggio è il rinnovamento della pelle. L’ideale è fare un’esfoliazione meccanica con uno scrub delicato che, agendo sullo stato più superficiale della pelle, ne permetterà la rigenerazione. Il terzo step è il siero. Amica.it - Skincare autunno: gli step per affrontare il cambio di stagione Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se inildell’armadio è ormai un’abitudine consolidata, anche la pelle ha bisogno di prodottipiù nutrienti e corposi, applicati in modo corretto e costante. Pertanto è bene aggiornare anche il cassetto cosmetico con prodotti giusti.: nuova beauty routine per ildiCome primo, scegliere un detergente viso delicato, meglio se è a base oleosa, con componenti astringenti per contrastare l’eccesso di sebo che può dare origine a impurità e punti neri. Il secondo passaggio è il rinnovamento della pelle. L’ideale è fare un’esfoliazione meccanica con uno scrub delicato che, agendo sullo stato più superficiale della pelle, ne permetterà la rigenerazione. Il terzoè il siero.

