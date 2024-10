Six Kings Slam, Sinner annienta Medvedev e sfiderà in semifinale Djokovic (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riyadh è dominio totale di Sinner nella semifinale del Six Kings Slam: Medvedev viene spazzato via 6-0, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro attende giovedì Novak Djokovic, nel remake della finale vinta domenica a Shanghai Il russo sembra stanco, poco reattivo ma si sveglia nel secondo set dopo aver perso il primo. Nonostante questo il russo commette qualche errore di troppo che facilita il compito a Sinner che riesce ancora una volta a mantenere calma e lucidità per non dare spazio e coraggio a un avversario che conosce benissimo. E allora dopo il primo set stravinto da Sinner in 26 minuti, il secondo si chiude con il punteggio di 0-6 3-6 che consente all’altoatesino di portarsi a casa il match per regalarsi un’altra notte di grande tennis contro Djokovic. Metropolitanmagazine.it - Six Kings Slam, Sinner annienta Medvedev e sfiderà in semifinale Djokovic Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riyadh è dominio totale dinelladel Sixviene spazzato via 6-0, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro attende giovedì Novak, nel remake della finale vinta domenica a Shanghai Il russo sembra stanco, poco reattivo ma si sveglia nel secondo set dopo aver perso il primo. Nonostante questo il russo commette qualche errore di troppo che facilita il compito ache riesce ancora una volta a mantenere calma e lucidità per non dare spazio e coraggio a un avversario che conosce benissimo. E allora dopo il primo set stravinto dain 26 minuti, il secondo si chiude con il punteggio di 0-6 3-6 che consente all’altoatesino di portarsi a casa il match per regalarsi un’altra notte di grande tennis contro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre - Il programma e l’ordine di gioco del Six Kings Slam 2024 per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 ottobre. Entrano in gioco due icone del tennis mondiale contemporaneo, vale a dire Novak Djokovic e Rafa Nadal. Come già accaduto mercoledì, si inizia alle 18:30 italiane con due match in programma uno dopo l’altro. (Sportface.it)

LIVE – Alcaraz-Rune 1-1 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 20:15 – I due giocatori sono in campo. Il danese proverà a dimostrare che in tanti si sbagliano ma partirà sfavorito contro Alcaraz, il quale già pregusta un derby in semifinale contro il connazionale Rafa Nadal, ormai prossimo al ritiro. . Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in ... (Sportface.it)

A Riad Sinner archivia facilmente la pratica Medvedev (6-0 - 6-3) e vola in semifinale del Six Kings Slam - E un’altra battaglia attende Sinner nella semifinale di giovedì dove ad attenderlo ci sarà Djokovic. Il fatto che si debba accettare di dover lavorare con un paese che, nonostante tutti i suoi progetti di modernizzazione, continua a dover affrontare accuse di violazioni dei diritti umani è ovviamente trascurabile”. (Ilnapolista.it)