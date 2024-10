Roberto Minervini convince al Festival di Busan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suo film "I Dannati" sbarca al Festival asiatico dopo la consacrazione a Cannes Il Giornale D’Italia ha intervistato al Festival del Cinema di Busan quattro protagonisti del cinema italiano. GDI ha intervistato in esclusiva Roberto Minervini, che ha presenato al Festival asiatico I dannati Ilgiornaleditalia.it - Roberto Minervini convince al Festival di Busan Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suo film "I Dannati" sbarca alasiatico dopo la consacrazione a Cannes Il Giornale D’Italia ha intervistato aldel Cinema diquattro protagonisti del cinema italiano. GDI ha intervistato in esclusiva, che ha presenato alasiatico I dannati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cala il sipario sul Sedicicorto Forlì International Film Festival : "Il burattino e la balena" di Roberto Catani è il miglior corto italiano - . Accanto alle proiezioni e agli incontri, grande. . Si è chiusa domenica la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, la dieci giorni forlivese dedicata al mondo del cortometraggio che ha registrato un grande successo con tantissime presenze e numerosi appuntamenti sold out. (Forlitoday.it)

A Sorrento approda il Lemonjazz Festival con Roberto Fonseca - Non di minore importanza sono le collaborazioni musicali, dopo aver pubblicato i suoi primi album viene scelto dai Buena Vista Social Club per il loro tour mondiale. it. Oggi è una star dei social con 400 mila follower. I concerti iniziano alle 21 e i biglietti sono disponibili online su ticketone e alla biglietteria del Teatro Tasso. (Ildenaro.it)

Dalla scuola di Amici al fianco di Roberto Bolle! Alessandro Cavallo brilla al festival mondiale di danza classica (FOTO) - Alessandro Cavallo, ex allievo di Amici, ha partecipato a un festival di danza internazionale con Roberto Bolle. La foto L'articolo Dalla scuola di Amici al fianco di Roberto Bolle! Alessandro Cavallo brilla al festival mondiale di danza classica (FOTO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)