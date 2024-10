Rinnovata convenzione tra Enea e la Provincia di Brindisi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brindisi - Rinnovata la convenzione tra l’Enea e la Provincia di Brindisi: ieri mattina, negli uffici dell’Agenzia all’interno della Cittadella della Ricerca, il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e il direttore generale di Enea Giorgio Graditi hanno firmato un nuovo accordo Brindisireport.it - Rinnovata convenzione tra Enea e la Provincia di Brindisi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)latra l’di: ieri mattina, negli uffici dell’Agenzia all’interno della Cittadella della Ricerca, il presidente della Provincia diToni Matarrelli e il direttore generale di Enea Giorgio Graditi hanno firmato un nuovo accordo

