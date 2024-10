Rai: maggioranza diserta ancora voto su Agnes in Vigilanza, seduta rinviata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – La maggioranza diserta ancora una volta la riunione della commissione di Vigilanza Rai, convocata per votare la convalida della nomina di Simona Agnese a presidente dell’azienda. I parlamentari di centrodestra non si sono presentati mentre per le opposizioni era presenti Dolores Bevilacqua di M5S, Stefano Graziano del Pd e Maria Elena Boschi di Italia viva. La seduta è stata rinviata ma al momento non c’è una data di riconvocazione. Lapresse.it - Rai: maggioranza diserta ancora voto su Agnes in Vigilanza, seduta rinviata Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Launa volta la riunione della commissione diRai, convocata per votare la convalida della nomina di Simonae a presidente dell’azienda. I parlamentari di centrodestra non si sono presentati mentre per le opposizioni era presenti Dolores Bevilacqua di M5S, Stefano Graziano del Pd e Maria Elena Boschi di Italia viva. Laè statama al momento non c’è una data di riconvocazione.

