Rai Le Leggi del Cuore | Ecco La Nuova Soap Colombiana!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La telenovela“Ledel” arriva sulla Rai con una trama ricca di intrighi legali e personali, pronta a conquistare il pubblico italiano. Un dramma legale che appassiona milioni di telespettatori Un rinomato studio legale specializzato in diritto di famiglia e conflitti personali diventa il centro della telenovela“Ledel” (La ley del corazón), che arriverà su Rai2 a partire da novembre alle 18:50. La serie, che ha già fatto breccia neldel pubblico colombiano e messicano, racconta le vite intrecciate di avvocati e clienti, con un focus particolare su separazioni, dispute familiari e casi legali complessi. Con 276 episodi divisi in due stagioni, questa telenovela ha saputo attirare l’attenzione della critica, che l’ha definita “audace” e “sorprendente” per la sua capacità di fondere vicende personali e temi legali attuali.