Raccordo Siena-Firenze: 5 feriti in un tamponamento fra Impruneta e San Casciano Val di Pesa. Grave un 56enne

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre 2024, a San Casciano Val di Pesa. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze km 53, tra Impruneta e San Casciano, per un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture

