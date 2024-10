Primo laureato al carcere Pagliarelli di Palermo, architetto con 110 e lode (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prima laurea di un detenuto al carcere Pagliarelli di Palermo. Oggi un giovane detenuto si è laureato in Architettura con la tesi su 'Greentrification'. A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi. Si tratta della prima laurea dopo la firma dell'accordo quadro, il 25 febbraio 2021, fra il rettore di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prima laurea di un detenuto aldi. Oggi un giovane detenuto si èin Architettura con la tesi su 'Greentrification'. A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi. Si tratta della prima laurea dopo la firma dell'accordo quadro, il 25 febbraio 2021, fra il rettore di

Il riscatto dell’ex detenuto : “In carcere volevo uccidermi - ora sono laureato a Siena” - Com’è arrivato in Italia? "Dopo un viaggio in mare dalla Libia, come tanti altri connazionali, perché ero perseguitato nel mio Paese di origine. Per quale motivo? "Il problema di Forlì, come di tutte le carceri italiane, è il sovraffollamento. La polizia penitenziaria fa quel che può, ma le risorse sono scarse rispetto al numero dei detenuti, quindi anche più stressate, costantemente sotto ... (Lanazione.it)